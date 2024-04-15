Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Сочи во время пожара из многоэтажки эвакуировали 35 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vo-vremya-pozhara-iz-mnogoetazhki-evakuirovali-35-chelovek
В Сочи во время пожара из многоэтажки эвакуировали 35 человек
Фото t.me/chp_sochi

Сообщение о возгорании в восьмиэтажном жилом доме на улице Изумрудной поступило в МЧС 14 апреля в 16:44.

На место в 16:52 прибыли пожарные расчеты и установили, что произошло возгорание в помещении жилого дома на площади 20 кв. м. В 17:00 пожар локализовали, в 17:14 — ликвидировали.

При пожаре никто не пострадал. Из жилого дома эвакуировали 35 жильцов. На месте работали 14 спасателей и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Выселковском районе во время пожара из дома эвакуировали 20 жильцов.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях