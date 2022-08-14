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В Сочи во время пожара из кафе эвакуировали 5 человек

Происшествия
14.08.2022 13:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vo-vremya-pozhara-iz-kafe-evakuirovali-5-chelovek
В Сочи во время пожара из кафе эвакуировали 5 человек
Фото паблика "ЧП Сочи"

Возгорание произошло 14 августа около 13:00 в одном из кафе на улице Платановой в Хостинском районе.

Спасатели прибыли на место в 13:16 и установили, что в здании загорелась кровля на площади 100 кв. метров.

В 13:35 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Они эвакуировали из здания 5 человек.

Всего на месте возгорания работали 16 спасателей и 5 единиц техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В соцсетях сообщили, что пожар произошел в одном из кафе курорта.

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