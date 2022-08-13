В Новороссийске из горящего ЖК эвакуировали 32 человека

Фото t.me/NR_novosti

Пожар произошел 13 августа около 8:00 в многоэтажке на проспекте Дзержинского.

Поджар произошел на третьем этаже 17-ти этажного здания. Пламя охватило площадь 50 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В 8:36 пожар локализовали, в 8:51 — ликвидировали. Эвакуировали 32 человека, пострадавших нет.

В тушении принимали участие 12 человек и 4 единицы техники.

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