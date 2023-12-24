В Сочи во время непогоды на мужчину упало дерево, он погиб

Сильный шторм вечером 23 и ночью 24 декабря пронесся по территории Кубани.

Порывы ветра срывали крыши с домов, упало более 80 деревьев. Во время шторма погиб один человек — мужчину убило упавшим деревом, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

В четырех районах Сочи ветер повредил линии электропередачи, сейчас без электричества остаются более 10 тыс. человек. В одном из дворов обломками насквозь пробило лобовое стекло внедорожника, доски оказались внутри салона.

За прошедшие сутки больше всего осадков выпало на метеостанции Солохаул в Лазаревском районе — 57 мм. Большое количество осадков зафиксировали на метеостанциях Горный — 54 мм, Гузерпиль — 42 мм, Кичмай — 41 мм, Красная Поляна — 37 мм, Сочи и Тимашевск — 34 мм, Славянск-на-Кубани — 33 мм — это четвертая часть от месячной нормы осадков.

Наиболее сильный штормовой ветер был в Туапсе — 27 м/с, Адлере — 26 м/с и Анапе — 24 м/с. В течение дня непогода будет постепенно ослабевать, смещаясь в западную акваторию Черного моря, сообщает пресс-служба центра погоды «Фобос».

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