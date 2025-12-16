В Сочи власти продолжают убирать незаконные барьеры на придомовых парковках

В городе-курорте власти демонтируют незаконные парковочные ограничители на дорогах, выявляя до 200 нарушений за один рейд и штрафуя владельцев на суммы от 5 тыс. до 300 тыс. рублей.

Так, 16 декабря специалисты выезжали в Центральный район. На улице Кубанской убрали пять незаконных конструкций. Одну такую «лягушку» ее владелец демонтировал самостоятельно, остальные убрала спецтехника.

Управление автомобильных дорог совместно с администрацией Центрального района ежемесячно организует подобные рейды. Такие барьеры создают препятствия для движения.

«За установку данных конструкций предусмотрена ответственность по Гражданскому кодексу — штраф для физических лиц до 5 тыс. тысяч рублей, для юридических — до 300 тыс. рублей. Также есть нарушения, когда устанавливают пластиковые или резиновые конусы», — объясняет начальник отдела парковочной деятельности управления автомобильных дорог Сочи Алексей Киреев.

Однако жители дома на улице Кубанской выразили недовольство действиями властей. По их словам, парковочные места занимают приезжие, а для местных жителей свободных мест не остается. Еще жильцы пожаловались, что детям выходить из подъезда теперь будет небезопасно.

«Машина хотя бы немножко прикрывает обзор, и тут ребенок выходит сразу на проезжую часть. Хорошо, без проблем делайте здесь тротуар, делайте платную парковку», — сетует житель дома на улице Кубанской Василий.

Юристы рекомендовали жильцам обращаться в администрацию города по вопросу обустройства тротуаров. Законные блокираторы разрешено устанавливать только на придомовой территории после голосования более половины собственников.

«В случае, если жильцам многоквартирного дома не хватает парковочных мест на придомовой территории, есть возможность огородить свою территорию или законно установить систему парковки. За установку дополнительных конструкций на придомовой территории должны проголосовать более 50% жильцов данного домовладения», — уточняет автоюрист Григорий Колпаков.

Проблема нехватки парковочных мест регулярно становится источником конфликтов между жителями многоквартирных домов. Подобные нарушения фиксируют и в других городах края — Армавире и Анапе.

Рейды в Сочи будут продолжаться и дальше. Владельцам незаконных конструкций лучше себя обезопасить заранее.

