В Сочи включили сирены из-за подъема уровня воды в реках

Уровень воды в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза в Лазаревском и Хостинском районах 11 июля поднялся до неблагоприятных отметок.

По данным мэрии города-курорта, сработали датчики. В связи с этим запустили работу сиренно-речевых установки для оперативного оповещения населения. Реки из берегов пока не выходили.

В Лазаревском и Хостинском дежурят спасатели. Ситуация находится под контролем городского оперативного штаба, сообщает ТАСС.

По данным синоптиков, до конца дня 11 июля в Сочи местами ожидается крупный град. Продолжает действовать штормовое предупреждение. До конца суток ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и усилением ветра до 15-17 м/с.

На реках ожидается резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Есть риск схода селевых потоков малого объема. На участке Магри — Веселое возможно формирования смерчей над морем, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

По данным центра «Фобос», погода в Сочи улучшится с 13 июля. До конца суток 11 июля в городе-курорте может вылиться более 20 мм осадков. Дожди приобретут обложной характер 12 июля, но на общей интенсивности это почти не скажется. В погодном центре также сообщили о том, что 8 и 9 июня в Сочи выпало более 200 мм осадков.

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