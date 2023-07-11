Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Сочи включили сирены из-за подъема уровня воды в реках

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vklyuchili-sireny-iz-za-podema-urovnya-vody-v-rekah
В Сочи включили сирены из-за подъема уровня воды в реках
Фото пресс-службы администрации Сочи

Уровень воды в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза в Лазаревском и Хостинском районах 11 июля поднялся до неблагоприятных отметок.

По данным мэрии города-курорта, сработали датчики. В связи с этим запустили работу сиренно-речевых установки для оперативного оповещения населения. Реки из берегов пока не выходили.

В Лазаревском и Хостинском дежурят спасатели. Ситуация находится под контролем городского оперативного штаба, сообщает ТАСС.

По данным синоптиков, до конца дня 11 июля в Сочи местами ожидается крупный град. Продолжает действовать штормовое предупреждение. До конца суток ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и усилением ветра до 15-17 м/с.

На реках ожидается резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Есть риск схода селевых потоков малого объема. На участке Магри — Веселое возможно формирования смерчей над морем, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

По данным центра «Фобос», погода в Сочи улучшится с 13 июля. До конца суток 11 июля в городе-курорте может вылиться более 20 мм осадков. Дожди приобретут обложной характер 12 июля, но на общей интенсивности это почти не скажется. В погодном центре также сообщили о том, что 8 и 9 июня в Сочи выпало более 200 мм осадков.

Читайте также: на Лазаревский район Сочи обрушился сильный град. Видео.

Статьи
Как дома безопасно отбелить зубы
Как дома безопасно отбелить зубы
Козье молоко: польза и вред
Козье молоко: польза и вред
Камни в почках: откуда берутся и как предотвратить их появление
Камни в почках: откуда берутся и как предотвратить их появление
Нутрициолог перечислила, какие продукты надо есть для красивого загара
Нутрициолог перечислила, какие продукты надо есть для красивого загара
Украинский след? Что известно об убийстве сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого
Украинский след? Что известно об убийстве сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях