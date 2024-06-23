В Сочи велосипедист напал с ножом на таксиста и случайного прохожего

Инцидент произошел вечером 22 июня на улице Чекменева.

Предварительно установлено, что между 31-летним местным жителем, который ехал по улице на велосипеде, и водителем такси произошел конфликт.

В ходе словесной перепалки велосипедист достал нож и ударил им оппонента. За таксиста заступился прохожий, который в результате потасовки тоже получил ножевые ранения. Полицейские задержали нападавшего. Его доставили в отдел полиции Хостинского района Сочи. Нож изъяли и направили на экспертизу.

Врачи оказали пострадавшим разовую помощь и направили на амбулаторное лечение. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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