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Ранившего складным ножом троих мужчин 19-летнего парня будут судить на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ranivshego-skladnym-nozhom-troih-muzhchin-19-letnego-parnya-budut-sudit-na-kubani
Ранившего складным ножом троих мужчин 19-летнего парня будут судить на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Усть-Лабинского района направила в суд уголовное дело о хулиганстве с применением перочинного ножа.

По данным следствия, пьяный 19-летний житель Адыгеи раскладным ножом причинил колото-резаные раны троим жителям Усть-Лабинского района, после чего пытался скрыться с места преступления.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Во время предварительного следствия обвиняемый находился под стражей. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Усть-Лабинский районный суд.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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