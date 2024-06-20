Ранившего складным ножом троих мужчин 19-летнего парня будут судить на Кубани

Прокуратура Усть-Лабинского района направила в суд уголовное дело о хулиганстве с применением перочинного ножа.

По данным следствия, пьяный 19-летний житель Адыгеи раскладным ножом причинил колото-резаные раны троим жителям Усть-Лабинского района, после чего пытался скрыться с места преступления.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Во время предварительного следствия обвиняемый находился под стражей. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Усть-Лабинский районный суд.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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