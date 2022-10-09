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В Сочи вечером 9 октября ухудшится погода, пойдут дожди

Общество
09.10.2022 09:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vecherom-9-oktyabrya-uhudshitsya-pogoda-pojdut-dozhdi
В Сочи вечером 9 октября ухудшится погода, пойдут дожди
Фото пресс-службы администрации Сочи

Все службы переведены в усиленный режим, их работу контролирует городской оперативный штаб.

По данным синоптиков, с вечера 9 октября и до конца суток, а также 10 октября на местами в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

На реках возможен подъем уровня воду до неблагоприятных отметок, возможен сход селей. Кроме того, с 9 по 11 октября на участке Магри — Веселое прогнозируются смерчи над морем.

Жителей и гостей курорта просят принять меры предосторожности, не отстаиваться у воды, не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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