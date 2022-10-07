В Краснодарском крае до 10 октября ожидается подъем воды в реке Кубань
По прогнозу синоптиков, из-за продвижения паводочной волны с 7 по 10 октября ожидается подъем уровня воды в реке Кубань.
В Новокубанском, Тбилисском, Курганинском, Успенском, Кавказском, Гулькевичском и Усть-Лабинском районах уровень воды в Кубани местами может достигнуть опасных отметок, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Вечером 6 октября в Ставропольском крае вышедшая из берегов река Кубань подтопила 210 участков в Невинномысске и Кочубеевском районе. В дома вода не заходила. Уровень воды в реке Кубань на территории региона идет на спад, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
При возможном затоплении спасатели рекомендуют быстро собрать необходимые вещи, оказать помощь детям, пожилым людям и инвалидам и немедленно покинуть зону паводка. Перед выходом из дома необходимо выключить свет и газ, а также плотно закрыть двери и окна первого этажа. Также нужно выпустить домашний скот.
Укрыться от затопления лучше всего на верхних этажах. Эвакуироваться можно на лодках и плотах. При подтоплениях не следует передвигаться на автомобилях и мотоциклах. После спада воды стоит остерегаться провисших и порванных электрических проводов.
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