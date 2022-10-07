В Лабинском районе поднявшаяся из-за дождей река подмыла берег у дороги
Это произошло вечером 6 октября возле станицы Ахметовской на 29 км дороги к этому населенному пункту.
«При подъеме уровня реки Лаба произошел подмыв берега с автодорогой краевого значения. Незамедлительно выехал на место происшествия, где о сложившейся ситуации доложил мой заместитель Алексей Бердников», — написал в Telegram глава Лабинского района Владимир Забураев.
Он отметил, что опасный участок дороги огородили. На этом участке установили круглосуточное наблюдение. Если ситуация усугубится, то дорогу перекроют. В случае повреждения дороги, движение возле станицы Ахметовской будут осуществлять по временной объездной дороге.
Утром 7 октября в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что уровень воды в реке Лаба уже спал.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на юго-востоке Краснодарского края до 8 октября возможен подъем воды в реках.
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