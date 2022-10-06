На юго-востоке Краснодарского края в течение двух дней возможен подъем воды в реках

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Подъем уровня воды в реках бассейна Кубани с достижением неблагоприятных отметок ожидается с 6 по 8 октября.

По прогнозам синоптиков, повышение уровня воды в реках возможно до конца суток 6 октября, а также в течение суток 7 и 8 октября в связи с продвижением паводочной волны.

Паводочная волна может пройти на реках Кубань, Лаба и Уруп. Предупреждение, в частности, касается Успенского, Новокубанского, Кавказского, Тбилисского, Усть-Лабинского, Лабинского, Курганинского и Гулькевичского районов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить на номера пожарных и спасателей: 112, 01 и 101.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при подтоплениях не следует передвигаться на автомобилях и мотоциклах. После спада воды стоит остерегаться провисших и порванных электрических проводов.