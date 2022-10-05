В Мостовском, Отрадненском и Лабинском районах до 6 октября возможен подъем воды в реках

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По прогнозу синоптиков, 5 октября и до конца суток 6 октября на реках Лабинского, Мостовского и Отрадненского районов ожидается подъем уровней воды с превышением неблагоприятных отметок.

При возможном затоплении спасатели рекомендуют быстро собрать необходимые вещи, оказать помощь детям, пожилым людям и инвалидам и немедленно покинуть зону паводка. Перед выходом из дома необходимо выключить свет и газ, а также плотно закрыть двери и окна первого этажа. Также нужно выпустить домашний скот.

Укрыться от затопления лучше всего на верхних этажах. Эвакуироваться можно на лодках и плотах. При подтоплениях не следует передвигаться на автомобилях и мотоциклах. После спада воды стоит остерегаться провисших и порванных электрических проводов.

До конца суток 5 октября в Краснодарском крае местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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