Кондратьев: Краснодарский край дополнительно получил 120 млн рублей на расчистку рек
Благодаря поддержке Правительства РФ региону удалось значительно увеличить бюджет на расчистку русел горных рек, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«Если в начале года сумма, предусмотренная на расчистку русел рек, была немногим больше 9 млн рублей, то сейчас она составляет почти 120 млн рублей. Эти средства дополнительно направим на увеличение пропускной способности рек в Сочи и Туапсинском районе, их расчистку, углубление и укрепление берегов», — сказал Кондратьев.
Губернатор подчеркнул, что Краснодарский край является одним из самых многоводных регионов страны. На Кубани протекают около 8 тыс. рек и ручьев.
Большую часть выделенных средств направят на расчистку горных рек Сочи. Сейчас на курорте ведут работы на реке Псезуапсе, общей протяженностью почти 7 км. Их планируют завершить в 2023 году. В Туапсинском районе планируют расчистить две реки протяженностью 3,7 км.
Кроме того, за счет регионального бюджета разрабатывают проект по расчистке 2,5 км русла сочинской реки Цусхвадж в поселке Мирном и селе Солоники, а также 2 км реки Хоста.
В течение ближайших двух лет планируют подготовить необходимые документы для расчистки русел реки Мацесты и ручья Белого в Лазаревском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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