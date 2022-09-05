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Кондратьев: Краснодарский край дополнительно получил 120 млн рублей на расчистку рек

Общество
05.09.2022 09:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-krasnodarskij-kraj-dopolnitelno-poluchil-120-mln-rublej-na-raschistku-rek
Кондратьев: Краснодарский край дополнительно получил 120 млн рублей на расчистку рек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Благодаря поддержке Правительства РФ региону удалось значительно увеличить бюджет на расчистку русел горных рек, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Если в начале года сумма, предусмотренная на расчистку русел рек, была немногим больше 9 млн рублей, то сейчас она составляет почти 120 млн рублей. Эти средства дополнительно направим на увеличение пропускной способности рек в Сочи и Туапсинском районе, их расчистку, углубление и укрепление берегов», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что Краснодарский край является одним из самых многоводных регионов страны. На Кубани протекают около 8 тыс. рек и ручьев.

Большую часть выделенных средств направят на расчистку горных рек Сочи. Сейчас на курорте ведут работы на реке Псезуапсе, общей протяженностью почти 7 км. Их планируют завершить в 2023 году. В Туапсинском районе планируют расчистить две реки протяженностью 3,7 км.

Кроме того, за счет регионального бюджета разрабатывают проект по расчистке 2,5 км русла сочинской реки Цусхвадж в поселке Мирном и селе Солоники, а также 2 км реки Хоста.

В течение ближайших двух лет планируют подготовить необходимые документы для расчистки русел реки Мацесты и ручья Белого в Лазаревском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи за три года планируют расчистить 80 км русел рек.

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