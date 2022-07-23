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В Сочи вечером 23 июля снова ожидаются сильные дожди

Общество
23.07.2022 15:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vecherom-23-iyulya-snova-ozhidayutsya-silnye-dozhdi
В Сочи вечером 23 июля снова ожидаются сильные дожди
Фото пресс-службы администрации Сочи.

По прогнозу синоптиков, сильный ливень накроет территорию курорта с 18:00.

Это может привести к повышению уровня воды в горных реках с достижением неблагоприятных отметок, а также сходу селевых потоков. Над морем возможно появление смерчей.

Оперативный штаб города продолжает работать в круглосуточном режиме. Жителей и гостей курорта попросили временно отказаться от отдыха у воды и выходов в горы и соблюдать все необходимые меры безопасности, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Вечером 22 июля на территории Сочи прошел сильный ливень. В Лазаревском районе за два часа выпало 89 мм осадков. Подтопило 14 дворов частных домов и две многоэтажки. Сейчас на курорте коммунальщики и энергетики устраняют последствия разгула стихии.

Читайте также: в Сочи из-за подтоплений начали подворовой обход.

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