В Сочи выявили факт незаконной продажи апартаментов в здании морского вокзала «Хоста»

Сотрудники управления муниципального земельного контроля мэрии Сочи обнаружили в интернете объявления о продаже апартаментов бизнес-класса в здании морского вокзала «Хоста».

При этом участок находится в муниципальной собственности и имеет вид разрешенного использования «Водный транспорт». Он не предназначен для строительства жилых помещений. Разрешение на реконструкцию здания не выдавали. Информацию по факту незаконной продажи апартаментов направили в правоохранительные органы.

В прошлом году на курорте выявили более 670 самостроев. Материалы по всем фактам передали в прокуратуру. Также было обнаружено более 100 ссылок на продажу квартир в объектах незаконного строительства, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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