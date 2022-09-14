В Сочи в устье реки Псахе зафиксирован массовый мор рыбы

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Видеоролик опубликовали очевидцы в социальных сетях. Большое количество мертвых мальков сняли на берегу пляжа Мамайка.

«Нештатных ситуаций на объектах водоотведения (коллекторы), перекачки (КНС) и очистки сточных вод (ОСК), функционирующих в данном районе, с начала года не фиксировалось. Объекты работают в штатном режиме. Места аварийных сбросов с них на данной территории отсутствуют. Не имеются в данной местности и глубоководные выпуски с очистных сооружений канализации», — прокомментировали интернет-порталу «Кубань 24» в МУП Сочи «Водоканал».

Специалисты водоканала уточнили, что глубоководные выпуски находятся в других районах города-курорта и располагаются в 2 км от берега. Угрозы экологии и экосистемам курорта нет. Это подтверждено многочисленными пробами качества.

Местные жители предполагают, что всему виной нехватка кислорода. Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» на горячей линии Росрыболовства, информация о массовой гибели рыбы обрабатывается, предварительная причина уточняется.

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