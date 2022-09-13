В Сочи в тоннеле произошло массовое ДТП

Фото t.me/sochitypical

Авария с участием шести автомобилей произошла утром 13 сентября в тоннеле на Дублере Курортного проспекта по направлению в сторону Адлера.

О произошедшем сообщили в социальных сетях очевидцы. По их словам, столкнулись 6 автомобилей, в том числе две грузовые «Газели». Один из грузовиков перегородил проезжую часть.

На место ДТП прибыли инспекторы ДПС и дорожные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение в тоннеле затруднено.

Информация уточняется.

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