В Краснодаре маршрутчик протаранил автобус, пострадал 12-летний ребенок

Фото t.me/chp_krd/11055

Авария произошла 12 сентября в 12:13. По словам очевидцев, водитель маршрутного такси не заметил остановившийся автобус и врезался в него.

По предварительным данным, на Ейском шоссе столкнулись автобусы «ПАЗ» и «КАВЗ». В момент аварии в обоих автобусах находилось 25 человек.

Предварительно в ДТП пострадали водитель и два пассажира «ПАЗа» — 20-летняя девушка и 12-летний мальчик. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Число пострадавших в аварии выросло до четырех, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко,

Читайте также: в Краснодаре на перекресте столкнулись «Лада Ларгус» и Uber, в такси пострадал пассажир.