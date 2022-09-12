В Краснодаре маршрутчик протаранил автобус, пострадал 12-летний ребенок
Происшествия
12.09.2022 15:56
Авария произошла 12 сентября в 12:13. По словам очевидцев, водитель маршрутного такси не заметил остановившийся автобус и врезался в него.
По предварительным данным, на Ейском шоссе столкнулись автобусы «ПАЗ» и «КАВЗ». В момент аварии в обоих автобусах находилось 25 человек.
Предварительно в ДТП пострадали водитель и два пассажира «ПАЗа» — 20-летняя девушка и 12-летний мальчик. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Число пострадавших в аварии выросло до четырех, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко,
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