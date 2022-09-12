В Краснодаре на перекресте столкнулись «Лада Ларгус» и Uber, в такси пострадал пассажир

Кадр из видео пресс-службы УМВД России по Краснодару

Авария произошла 2 сентября в 10:50 на пересечении улиц Володарского и Буденного.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места ДТП видно, что обе машины получили серьезные повреждения. При этом Uber зацепил бетонный столб.

«По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал по улице Буденного со стороны улицы Ломоносова в сторону улицы Щорса и на пересечении с улицей Володарского не уступил дорогу Renault Logan, которым управлял 24-летний водитель, и который ехал по улице Володарского со стороны улицы Кузнечной. Произошло столкновение. В результате ДТП пострадал пассажир Renault Logan, его доставили в медучреждение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В отношении водителя «Ларгуса» возбудили административное дело о нарушении ПДД.

Читайте также: в Краснодаре женщина за рулем иномарки сбила двух прохожих.