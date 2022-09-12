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В Краснодаре на перекресте столкнулись «Лада Ларгус» и Uber, в такси пострадал пассажир

Происшествия
12.09.2022 14:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-perekreste-stolknulis-lada-largus-i-uber-v-taksi-postradal-passazhir
В Краснодаре на перекресте столкнулись «Лада Ларгус» и Uber, в такси пострадал пассажир
Кадр из видео пресс-службы УМВД России по Краснодару

Авария произошла 2 сентября в 10:50 на пересечении улиц Володарского и Буденного.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места ДТП видно, что обе машины получили серьезные повреждения. При этом Uber зацепил бетонный столб.

«По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал по улице Буденного со стороны улицы Ломоносова в сторону улицы Щорса и на пересечении с улицей Володарского не уступил дорогу Renault Logan, которым управлял 24-летний водитель, и который ехал по улице Володарского со стороны улицы Кузнечной. Произошло столкновение. В результате ДТП пострадал пассажир Renault Logan, его доставили в медучреждение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В отношении водителя «Ларгуса» возбудили административное дело о нарушении ПДД.

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