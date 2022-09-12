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В Краснодаре женщина за рулем иномарки сбила двух прохожих

Происшествия
12.09.2022 13:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhenshhina-za-rulem-inomarki-sbila-dvuh-prohozhih
В Краснодаре женщина за рулем иномарки сбила двух прохожих
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Авария произошла вечером 11 сентября на улице Спортивной. По словам очевидцев, водитель автомобиля была в неадекватном состоянии.

В 20:34 40-летняя жительница Краснодара, управляя автомобилем Nissan, превысила скорость и выехала на встречную полосу. Затем ее автомобиль оказался на тротуаре. Под колеса попали двое мужчин. После наезда на пешеходов иномарка врезалась в припаркованный Volkswagen.

В результате аварии двое мужчин, 38 и 42 лет, получили травмы и были госпитализированы. Проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения виновница ДТП отказалась. Краснодарке грозит штраф до 30 тыс. рублей и лишение водительских прав до двух лет. Также за отсутствие страховки женщине выписан штраф в размере 800 рублей.

По факту ДТП проводится проверка, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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