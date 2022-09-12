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В Краснодарском крае водитель «Приоры» сбил насмерть велосипедиста и уехал с места ДТП

Происшествия
12.09.2022 12:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-voditel-priory-sbil-nasmert-velosipedista-i-uehal-s-mesta-dtp
В Краснодарском крае водитель «Приоры» сбил насмерть велосипедиста и уехал с места ДТП
Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 11 сентября около 20:00 на улице Трудовой в станице Октябрьской Крыловского района.

По предварительным данным, 29-летний водитель «Лада Приора» превысил скорость, не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди него по краю дороги мужчины на велосипеде «Украина» и сбил его. В результате 47-летний велосипедист погиб на месте аварии до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После ДТП водитель «Приоры» скрылся, но полицейские его нашли. Нарушителем оказался житель Ленинградского района, которого раньше уже неоднократно привлекали к ответственности за нарушение скоростного режима. Водителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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