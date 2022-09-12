В Новокубанском районе иномарка врезалась в дерево, водитель и пассажир погибли
Происшествия
12.09.2022 12:27
Авария произошла 10 сентября около 19:00 в районе 6 км дороги Родниковский — Южный.
По предварительным данным, 40-летний водитель Nissan Almera не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате аварии погибли два человека: водитель иномарки и его 34-летний пассажир, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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