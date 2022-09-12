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В Новокубанском районе иномарка врезалась в дерево, водитель и пассажир погибли

Происшествия
12.09.2022 12:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novokubanskom-rajone-inomarka-vrezalas-v-derevo-voditel-i-passazhir-pogibli
В Новокубанском районе иномарка врезалась в дерево, водитель и пассажир погибли
Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 10 сентября около 19:00 в районе 6 км дороги Родниковский — Южный.

По предварительным данным, 40-летний водитель Nissan Almera не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате аварии погибли два человека: водитель иномарки и его 34-летний пассажир, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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