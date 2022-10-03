В Сочи в тоннеле произошло два ДТП с участием двух легковушек и автобуса
Происшествия
03.10.2022 10:16
Две аварии с разницей в пять минут произошли утром 3 октября в тоннеле на Дублере Курортного проспекта в Хостинском районе.
Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Они сообщили, что авария собрала пробку на выезде из тоннеля в сторону Сочи.
По предварительным данным, в 7:15 водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди Peugeot. Через пять минут водитель автобуса МАЗ превысил скорость и столкнулся со стоящим ВАЗом. От удара легковушку отбросило на стоящий впереди Peugeot, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.
В результате ДТП пострадавших нет.
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