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В Сочи в тоннеле произошло два ДТП с участием двух легковушек и автобуса

Происшествия
03.10.2022 10:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-tonnele-proizoshlo-dva-dtp-s-uchastiem-dvuh-legkovushek-i-avtobusa
Фото t.me/chp_sochi

Две аварии с разницей в пять минут произошли утром 3 октября в тоннеле на Дублере Курортного проспекта в Хостинском районе.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Они сообщили, что авария собрала пробку на выезде из тоннеля в сторону Сочи.

По предварительным данным, в 7:15 водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди Peugeot. Через пять минут водитель автобуса МАЗ превысил скорость и столкнулся со стоящим ВАЗом. От удара легковушку отбросило на стоящий впереди Peugeot, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

В результате ДТП пострадавших нет.

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