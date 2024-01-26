В Сочи в суд ушло дело шофера микроавтобуса, насмерть сбившего мопедиста

Смертельная авария произошла 22 сентября 2023 года в Адлерском районе Сочи

По данным следствия, 35-летний житель Оренбурга, управляя микроавтобусом Peugeot врезался в мопед, ехавший в попутном направлении по правой стороне дороги.

В результате ДТП 34-летний водитель мопеда получил серьезные травмы и на следующий день умер в больнице. Установили, что водитель микроавтобуса был в состоянии опьянения.

Возбудили уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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