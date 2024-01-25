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Пешеход погиб под колесами грузовика, перебегая дорогу в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/peshehod-pogib-pod-kolesami-gruzovika-perebegaya-dorogu-v-temryukskom-rajone
Пешеход погиб под колесами грузовика, перебегая дорогу в Темрюкском районе
Фот t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 24 января около 21:05 на 148 км+100 м трассы «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк».

По предварительным данным, 47-летний житель Анапы ехал на грузовом автомобиле Shacman в сторону хутора Белого. Он не остановился перед пешеходом, перебегавшим проезжую часть в неположенном месте, и сбил его.

В результате аварии пешеход скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Темрюкскому району в Telegram.

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