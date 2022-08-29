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В Сочи в сентябре пройдет гастрономический фестиваль «Еда как искусство»

Общество
29.08.2022 20:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-sentyabre-projdet-gastronomicheskij-festival-eda-kak-iskusstvo
В Сочи в сентябре пройдет гастрономический фестиваль «Еда как искусство»
Фото пресс-службы администрации Сочи

Фестиваль еды проведут с 1 по 4 сентября на курорте «Роза Хутор».

Главной площадкой, где пройдут все мероприятия, будет горная Олимпийская деревня на высоте 1,1 тыс. м. В программе гастрофестиваля запланированы кулинарные мастер-классы, выставки и лекции, показы фильмов о кулинарии и ресторанном бизнесе, спектакли и выступления диджеев и артистов, занятия йогой и чайные церемонии.

Гости смогут попробовать блюда от шеф-поваров курорта и познакомиться с лучшими гастрономическими практиками Сочи, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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