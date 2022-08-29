В Сочи в сентябре пройдет гастрономический фестиваль «Еда как искусство»

Фото пресс-службы администрации Сочи

Фестиваль еды проведут с 1 по 4 сентября на курорте «Роза Хутор».

Главной площадкой, где пройдут все мероприятия, будет горная Олимпийская деревня на высоте 1,1 тыс. м. В программе гастрофестиваля запланированы кулинарные мастер-классы, выставки и лекции, показы фильмов о кулинарии и ресторанном бизнесе, спектакли и выступления диджеев и артистов, занятия йогой и чайные церемонии.

Гости смогут попробовать блюда от шеф-поваров курорта и познакомиться с лучшими гастрономическими практиками Сочи, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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