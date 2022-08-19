Краснодар и Сочи вошли в десятку лучших направлений страны для гастротуризма
Сочи набрал 31% голосов и занял третье место, за Краснодар проголосовали 25% опрошенных.
Лидером опроса стала Казань, за нее проголосовали 47% человек. Второе место заняла Астрахань — 39%.
Для 57% опрошенных выбор места для путешествия во многом зависит от наличия необычной национальной кухни. Ради местной рыбы и морепродуктов едут 36%, ради свежих овощей и фруктов — 30%. Посмотреть развитую ресторанную культуру отправляются 23% опрошенных и столько же едут за местными фермерскими продуктами.
С интересными обычаями и традициями приема пищи хотят познакомиться 20% россиян, 19% — с местной выпечкой. Посетить город именитых шеф-поваров едут 11% опрошенных, за необычной подачей — 9%.
Опрос проводился среди 3 тыс. 800 человек старше 18 лет из всех регионов России. Исследование организовали сервисы «Работа.ру» и «ЮKassa».
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