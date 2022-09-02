В Сочи в сентябре откроют новый пляжный комплекс
Общество
02.09.2022 08:18
Его оборудовали рядом с устьем реки Сочи, где она впадает в Черное море. Раньше это место регулярно подтапливало после проливных дождей.
Укреплением и благоустройством берега арендаторы занимались все лето. Так, 1 сентября прошло техническое открытие пляжного комплекса. Здесь отдыхающим будет доступен почти весь спектр услуг — от шезлонгов до теннисных кортов. Официально территорию откроют для всех жителей и гостей города-курорта на следующей неделе.
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