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В Сочи в сентябре откроют новый пляжный комплекс

Общество
02.09.2022 08:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-sentyabre-otkroyut-novyj-plyazhnyj-kompleks
Видео канала «Кубань 24»

Его оборудовали рядом с устьем реки Сочи, где она впадает в Черное море. Раньше это место регулярно подтапливало после проливных дождей.

Укреплением и благоустройством берега арендаторы занимались все лето. Так, 1 сентября прошло техническое открытие пляжного комплекса. Здесь отдыхающим будет доступен почти весь спектр услуг — от шезлонгов до теннисных кортов. Официально территорию откроют для всех жителей и гостей города-курорта на следующей неделе.

Читайте также: серферы принимают участие в экологической акции «Городу Сочи — чистое море».

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