В Сочи в сентябре откроют новый пляжный комплекс

Видео канала «Кубань 24»

Его оборудовали рядом с устьем реки Сочи, где она впадает в Черное море. Раньше это место регулярно подтапливало после проливных дождей.

Укреплением и благоустройством берега арендаторы занимались все лето. Так, 1 сентября прошло техническое открытие пляжного комплекса. Здесь отдыхающим будет доступен почти весь спектр услуг — от шезлонгов до теннисных кортов. Официально территорию откроют для всех жителей и гостей города-курорта на следующей неделе.

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