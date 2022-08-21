Серферы принимают участие в экологической акции «Городу Сочи — чистое море»
Общество
21.08.2022 12:26
Каждое утро сочинские серферы убирают мусор в акватории Черного моря и на береговой полосе. С июня к акции присоединились 26 пляжных территорий курорта.
Акция «Городу Сочи — чистое море» проводится в рамках Года экологии и продлится до конца летнего курортного сезона.
«Мы всегда рады, когда горожане, общественники, предприниматели подключаются к наведению порядка на курорте. Сотрудники мэрии оказывают всю необходимую поддержку эковолонтерам. А также в свободное от работы время сами принимают участие в подобных экологических акциях и в субботниках по уборке незакрепленных береговых полос», — цитирует главу департамента курортов, туризма и потребсферы Кирилла Ярыша пресс-служба администрации Сочи.
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