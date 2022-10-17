В Сочи в реке утонул 26-летний мужчина, его тело нашли спустя неделю
Тело обнаружили утром 15 октября в русле реки Сочи в районе улицы Пластунской в Центральном районе города.
О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. На место вызвали правоохранителей. По словам очевидцев, тело из воды достали спасатели МЧС.
По факту произошедшего в СКР начали проводить проверку. Личность погибшего установили, это 26-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина еще 7 октября ушел один на реку. О его пропаже в полицию родственники сообщили 11 октября, начались поиски. Тело обнаружили примерно в 3 км от места исчезновения мужчины. Предварительной причиной смерти стало утопление, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки примут процессуальное решение.
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