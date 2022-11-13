В Сочи в парке «Южные культуры» второй раз за год зацвела японская айва

Фото kavkazzapoved.ru

На курорте установилась теплая погода, которая способствовала повторному цветению японской айвы или хеномелеса (Chaenomeles). Это произошло впервые за последние несколько лет.

По данным Кавказского государственного природного биосферного заповедника, цветущий кустарник обнаружили во время обследования ботанической коллекции парка «Южные культуры». Для этого вида цвести в ноябре совершенно несвойственно. По словам специалистов, прошлые годы на курорте были достаточно теплыми, распустилось очень много видов растений повторно, но хеномелес повторно не зацветал.

Японская айва цветет небольшими алыми цветками. В парке «Южные культуры» сейчас также цветут османтус или маслина душистая и горная камелия, сообщает ТАСС.

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