Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи в парке «Южные культуры» второй раз за год зацвела японская айва

Общество
13.11.2022 10:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-parke-yuzhnye-kultury-vtoroj-raz-za-god-zatsvela-yaponskaya-ajva
В Сочи в парке «Южные культуры» второй раз за год зацвела японская айва
Фото kavkazzapoved.ru

На курорте установилась теплая погода, которая способствовала повторному цветению японской айвы или хеномелеса (Chaenomeles). Это произошло впервые за последние несколько лет.

По данным Кавказского государственного природного биосферного заповедника, цветущий кустарник обнаружили во время обследования ботанической коллекции парка «Южные культуры». Для этого вида цвести в ноябре совершенно несвойственно. По словам специалистов, прошлые годы на курорте были достаточно теплыми, распустилось очень много видов растений повторно, но хеномелес повторно не зацветал.

Японская айва цветет небольшими алыми цветками. В парке «Южные культуры» сейчас также цветут османтус или маслина душистая и горная камелия, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Сочи в начале ноября зацвела юкка.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18-20 ноября
Первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18-20 ноября
В Краснодарском крае КамАЗ на встречке протаранил грузовик и легковушку, один человек погиб
В Краснодарском крае КамАЗ на встречке протаранил грузовик и легковушку, один человек погиб
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов стал участником подразделения «Каскад» в зоне СВО
Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов стал участником подразделения «Каскад» в зоне СВО
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Новороссийске КТК завершил ремонт первого причала
  2. В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
  3. В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
  6. Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 21 ноября
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях