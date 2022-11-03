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Экзотические гигантские «ландыши»: в Сочи зацвела юкка

Культура
03.11.2022 10:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekzoticheskie-gigantskie-landyshi-v-sochi-zatsvela-yukka
Видео канала «Кубань 24»

Местные жители предупредили, что стоит осторожно любоваться ее цветением, так как у растения очень острые листья-иголки.

Юкка считается одним из природных символов Сочи. В городе-курорте это экзотическое растение цветет дважды в год — в начале лета и осенью.

Ранее о цветении юкки сообщили блогеры Анапы и Геленджика.

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