Экзотические гигантские «ландыши»: в Сочи зацвела юкка
Культура
03.11.2022 10:03
Местные жители предупредили, что стоит осторожно любоваться ее цветением, так как у растения очень острые листья-иголки.
Юкка считается одним из природных символов Сочи. В городе-курорте это экзотическое растение цветет дважды в год — в начале лета и осенью.
Ранее о цветении юкки сообщили блогеры Анапы и Геленджика.
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