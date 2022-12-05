В Сочи в парке «Южные культуры» повторно зацвели рододендроны, лавровишня и азалия
Теплолюбивые растения, обычно цветущие весной, обманулись теплой погодой и распустились второй раз за год.
В парке «Южные культуры» в декабре расцвели рододендроны. Их период цветения обычно приходится на май, и пробуждение зимой — большая редкость. Цветами украсилась и лавровишня, цветущая в апреле. Кроме того, распустились азалии, калина и японская айва.
С «весенними» соседствуют растения, период цветения которых приходится на декабрь. Так в парке «Южные культуры» можно увидеть кипарис болотный, который уже сменил летнюю зелень на «огненную боевую окраску».
«Салатовый летний цвет ему надоел, поэтому он теперь в боевой огненной окраске. Но дальше ничего не смущаясь, он сбрасывает с себя сережки с соцветиями, шишки и хвою. За это его называют еще и лысый кипарис», — сообщает пресс-служба парка в Telegram.
Также в парке можно увидеть цветущий зимоцвет химонантус. Он расцвел точно по расписанию. Его цветки по форме напоминают осьминогов.
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