В Кавказском заповеднике скалы в Тисо-самшитовой роще очистят от «автографов»

Надписи на скальном участке Большого кольца Тисо-самшитовой рощи в большом количестве оставили туристы из Москвы, Краснодара, Якутии и еще десятка городов РФ. От «наскальной живописи» сотрудникам заповедника приходится избавляться с помощью «болгарки».

За несколько лет на небольшом скальном участке у тропы гости оставили множество автографов, которые тряпкой и растворителем не вывести. Поэтому инспекторы Хостинского отдела убирают их вместе со слоем камня. Так же избавляются от посланий, оставленных несознательными туристами на деревянных скамейках. А вот с разрисованным пластиковым аншлагом этот способ не работает — в большинстве случаев исписанные знаки и информационные щиты приходится менять на новые.

Инспекторы Хостинского участкового лесничества предупреждают любителей оставлять автографы, что это может обойтись очень дорого. Туриста, пойманного за росписью аншлага, ждет административная ответственность за порчу имущества Кавказского заповедника. В случае с росписью скал также предусматривается наказание. Согласно Положению о Кавказском заповеднике, там запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории.

Речь идет в том числе об уничтожении и повреждении аншлагов, шлагбаумов, стендов, информационных указателей, нанесении надписей и знаков на деревья, валуны и скалы, сообщили в пресс-службе Кавказского государственного природного заповедника.

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