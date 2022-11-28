В Сочи пройдет торжественное закрытие смотровой башни на горе Ахун

Фото npsochi.ru

В программе мероприятия 30 ноября — экоакция, выступления артистов, флешмоб, лотерея, викторина и экскурсия.

Экологическая акция «Ахун преображается» с участием волонтеров стартует в 12:30. В 14:00 начнется торжественная часть с выступлениями местных артистов. По ее окончании пройдет флешмоб — участники выстроятся перед башней в слово «Ахун».

С 15:00 до 17:00 смотровая площадка и сама башня будут открыты для бесплатного посещения. Для фотографов и журналистов в этот день пройдет фототур, сообщает пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смотровую башню на горе Большой Ахун закроют на реконструкцию. Вход для туристов будет закрыт с 1 декабря. На время работ посетителям предложат пешеходную тропу вокруг башни, а также организацию исторической экспозиции объекта.