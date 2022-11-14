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В Сочи закроют на реконструкцию смотровую башню на горе Большой Ахун

Общество
14.11.2022 10:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zakroyut-na-rekonstruktsiyu-smotrovuyu-bashnyu-na-gore-bolshoj-ahun
В Сочи закроют на реконструкцию смотровую башню на горе Большой Ахун
Фото пресс-службы ФГБУ "Сочинский национальный парк"

Башню закроют для туристов 30 ноября. На время работ посетителям предложат пешеходную тропу вокруг нее, а также организацию исторической экспозиции объекта.

Кроме того, туристы смогут увидеть буковый и грабовый леса, более 200 видов растений, в том числе такие редкие, как хмелеграб кавказский и клекачка колхидская.

«Несмотря на то, что любимый многими туристический объект Сочинского национального парка «Башня на горе Большой Ахун» закрывается на реконструкцию, сама природная территория горы в предстоящей зимний сезон будет доступна для жителей и гостей курорта. Вместе с обновлением Башни ее ожидают преобразования и развитие, здесь будут созданы комфортные условия для туристов. Оказание туристических услуг на вершине горы продолжится», — сказал и. о. директора Сочинского национального парка Андрей Бородин.

В горных массивах Ахуна растут восемь видов орхидей. Там обитают малоазиатский тритон, эскулапов полоз и средиземноморская черепаха, сообщает пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работы планируют завершить до конца года. На башне отремонтируют фасад, наружную лестницу, каменное ограждение террасы и демонтируют поздние пристройки.

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