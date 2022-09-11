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В Сочи в обновленном розарии высадили 6 тыс. кустов роз 33 сортов

Культура
11.09.2022 14:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-obnovlennom-rozarii-vysadili-6-tys-kustov-roz-33-sortov
В Сочи в обновленном розарии высадили 6 тыс. кустов роз 33 сортов
Фото пресс-служба мэрии Сочи

Обновленный розарий в «Ривьере» откроется в дни празднования 85-летия Краснодарского края. В нем идут последние подготовительные работы.

«Это место уже благоухает – высажено 6 тыс. кустов роз 33 сортов, адаптированных под наш климат. А в октябре их дополнят живые изгороди из лаванды и самшита. Кстати, прежние растения из розария также сохранили. Их бережно пересадили в разные части парка», — написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

На территории розария установили систему автополива. Также сделали дренаж и водоотведение.

«Спустя три года, когда розы наберут полную силу, это место станет настоящим цветочным оазисом. Сочи всегда славился своей уникальной растительностью. И в Год экологии мы формируем календарь цветения. Соберем перечень самых красивых растений и мест, где можно ими любоваться. И первыми в стране дадим старт круглогодичному флоритуризму, который набирает все большую популярность в мире», — добавил мэр.

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