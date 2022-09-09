В Анапе соткут большой ковер с картой Краснодарского края
Общество
09.09.2022 15:01
Ковер, на который с помощью ниток нанесут карту Краснодарского края, соткут в честь 85-летия образования региона. Участие в текстильном празднике примут 44 мастерицы из Анапы.
Масштабная культурная акция «В один ковер связующая нить кубанских мастеров объединит» пройдет 13 сентября на Театральной площади курорта.
Для того, чтобы принять участие в уникальном проекте, приуроченном к юбилею Краснодарского края, в город съедутся мастерицы из многих станиц и поселков муниципального образования. В реальном времени они соткут из 44 фрагментов, по числу муниципалитетов региона, единый ковер-карту — символ кубанской земли.
Ковер передадут в музей. Произведение станет частью культурного наследия региона, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.
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