В Анапе соткут большой ковер с картой Краснодарского края

Фото пресс-службы мэрии Анапы

Ковер, на который с помощью ниток нанесут карту Краснодарского края, соткут в честь 85-летия образования региона. Участие в текстильном празднике примут 44 мастерицы из Анапы.

Масштабная культурная акция «В один ковер связующая нить кубанских мастеров объединит» пройдет 13 сентября на Театральной площади курорта.

Для того, чтобы принять участие в уникальном проекте, приуроченном к юбилею Краснодарского края, в город съедутся мастерицы из многих станиц и поселков муниципального образования. В реальном времени они соткут из 44 фрагментов, по числу муниципалитетов региона, единый ковер-карту — символ кубанской земли.

Ковер передадут в музей. Произведение станет частью культурного наследия региона, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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