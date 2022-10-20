В Сочи в море спасли двух девушек на SUP-досках

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России.

Две туристки из Ленинградской области 26 и 29 лет отправились в море на SUP-досках вечером 19 октября.

Поднявшийся на море шторм начал уносить их от реки Мзымта в сторону порта. Вернуться на берег самостоятельно они не смогли. К счастью, девушки взяли с собой телефон. Они позвонили в службу 112 и попросили их спасти, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели Адлерского подразделения вышли к ним на катере и помогли девушкам вернуться на берег. Медицинская помощь туристкам не потребовалась.

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