В Сочи в море спасли двух девушек на SUP-досках
Происшествия
20.10.2022 12:37
Две туристки из Ленинградской области 26 и 29 лет отправились в море на SUP-досках вечером 19 октября.
Поднявшийся на море шторм начал уносить их от реки Мзымта в сторону порта. Вернуться на берег самостоятельно они не смогли. К счастью, девушки взяли с собой телефон. Они позвонили в службу 112 и попросили их спасти, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Спасатели Адлерского подразделения вышли к ним на катере и помогли девушкам вернуться на берег. Медицинская помощь туристкам не потребовалась.
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