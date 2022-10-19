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В Сочи 20 и 21 октября ожидаются ливни и смерчи

Происшествия
19.10.2022 15:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-20-i-21-oktyabrya-ozhidayutsya-livni-i-smerchi
В Сочи 20 и 21 октября ожидаются ливни и смерчи
Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозу синоптиков, погода на курорте испортится с 20 октября. В Сочи ожидаются сильные дожди с грозами и усиление ветра с порывами до 15-17 м/с.

Кроме того, 20 и 21 октября на участке Магри — Веселое вероятен риск формирования смерчей над морем.

По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского, все городские службы перевели в усиленный режим работы. Их работу контролирует оперштаб.

Жителям и гостям курорта рекомендуют в эти дни не отдыхать у воды, не парковать автомобили под деревьями и соблюдать все необходимые меры предосторожности, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в Сочи мощный смерч вышел из моря на берег и разрушил кафе «Нептун».

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