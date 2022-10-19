В Сочи 20 и 21 октября ожидаются ливни и смерчи
Происшествия
19.10.2022 15:59
По прогнозу синоптиков, погода на курорте испортится с 20 октября. В Сочи ожидаются сильные дожди с грозами и усиление ветра с порывами до 15-17 м/с.
Кроме того, 20 и 21 октября на участке Магри — Веселое вероятен риск формирования смерчей над морем.
По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского, все городские службы перевели в усиленный режим работы. Их работу контролирует оперштаб.
Жителям и гостям курорта рекомендуют в эти дни не отдыхать у воды, не парковать автомобили под деревьями и соблюдать все необходимые меры предосторожности, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Читайте также: в Сочи мощный смерч вышел из моря на берег и разрушил кафе «Нептун».
Популярные новости
- Ядовитый океан: о высосанных из пальца сенсациях
- В Новороссийске на стройке рабочий сорвался с высоты
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Ейске коммунальные службы привлекли к уборке территории возле поврежденного дома
- Буйный пассажир: приезжий из Кирова устроил дебош в аэропорту Сочи
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины