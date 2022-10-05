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В Сочи в массовом ДТП возле Красной Поляны пострадали 6 человек

Происшествия
05.10.2022 21:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-massovom-dtp-vozle-krasnoj-polyany-postradali-6-chelovek
В Сочи в массовом ДТП возле Красной Поляны пострадали 6 человек
Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Жесткое ДТП произошло вечером 5 октября на новой краснополянской трассе в районе поворота на Казачий брод.

На трассе столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford, движущийся со стороны Красной Поляны, выехал на встречную полосу движения и врезался в четыре машины. Предварительно в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Кадры с места аварии опубликовали в соцсетях. На них видно, что в ДТП столкнулись «Газель» и минивэн Toyota Alphard. По словам очевидцев, из-за аварии трассу в сторону Красной Поляны перекрыли.

В отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи уточнили, что трассу не перекрывали. После аварии на дороге временно организовали реверсивное движение. Столкнувшиеся машины уже сдвинули. Движение транспорта возобновили в обычном режиме.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.

Читайте также: в Сочи 3 октября в тоннеле произошло два ДТП с участием двух легковушек и автобуса.

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