В Сочи в массовом ДТП возле Красной Поляны пострадали 6 человек
Жесткое ДТП произошло вечером 5 октября на новой краснополянской трассе в районе поворота на Казачий брод.
На трассе столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford, движущийся со стороны Красной Поляны, выехал на встречную полосу движения и врезался в четыре машины. Предварительно в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Кадры с места аварии опубликовали в соцсетях. На них видно, что в ДТП столкнулись «Газель» и минивэн Toyota Alphard. По словам очевидцев, из-за аварии трассу в сторону Красной Поляны перекрыли.
В отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи уточнили, что трассу не перекрывали. После аварии на дороге временно организовали реверсивное движение. Столкнувшиеся машины уже сдвинули. Движение транспорта возобновили в обычном режиме.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.
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