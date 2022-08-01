В Сочи в лесу мужчина упал в реку с парапета и сломал шейку бедра

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Инцидент произошел вечером 29 июля возле поселка Детляжка Лазаревского района.

В службу спасения обратился мужчина. Он сообщил, что брат, с которым он прогуливался по лесу, упал в русло реки с парапета и сильно ушиб бедро. Спасатели прибыли на место и на носилках вынесли 30-летнего мужчину из леса. Позже выяснилось, что он получил перелом шейки бедра.

В воскресенье 31 июля спасателям поступил вызов от руководителя тургруппы, находящейся в районе слияния рек Малая Лаба и Чистая. Там один из туристов, 28-летний сочинец, получил рваную рану под коленом и не смог продолжить путь самостоятельно.

К пострадавшему выдвинулись спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС и конные расчеты конного спасательного центра МЧС. На данный момент спасательная операция продолжается, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

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