В Сочи в квартире нашли тело 76-летнего местного жителя

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жители многоквартирного дома на Курортном проспекте почувствовали неприятный запах в подъезде и обратились в правоохранительные органы.

О произошедшем сообщили в соцсетях. По словам местных жителей, гнилостный запах доносился из квартиры, в которой жил одинокий пенсионер. Правоохранители прибыли на место, вскрыли квартиру и обнаружили тело 76-летнего хозяина.

«По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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