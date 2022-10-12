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В Сочи в Красной Поляне открыли коворкинг для IT-стартапов

Экономика
12.10.2022 19:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-krasnoj-polyane-otkryli-kovorking-dlya-it-startapov
В Сочи в Красной Поляне открыли коворкинг для IT-стартапов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На базе коворкинга STEFORD создали целую экосистему, где начинающему стартапу помогут доработать, упаковать, привлечь инвестиции и вывести на рынок свой продукт.

Коворкинг для IT-стартапов посетил вице-губернатор Александр Руппель.

«В Красной Поляне сегодня формируется наша отечественная «Силиконовая долина». Здесь уже сложилось комьюнити IT-предпринимателей и инвесторов, экспертов, менторов и стартап-команд, развивающих IT-кластер. Причем сложилось естественным образом», — сказал Руппель.

Он отметил, что другие регионы сначала строят площадки и потом зазывают в них компании. На Кубани же площадки создаются в естественных точках притяжения IT-специалистов. Одной из них является STEFORD в Красной Поляне. В начале октября здесь провели первый международный фестиваль на котором свои проекты представили десятки инноваторов и разработчиков.

«На площадке пообщался с ребятами. Многие из них долго жили за границей, получали компетенции в мощнейших иностранных акселераторах. А для жизни выбрали Красную Поляну. Здесь, как они говорят, «калифорнийский вайб» и русская ментальность. Наша задача — создать такие условия, чтобы такие стартапы появлялись и развивались. Чтобы их «пропиской» стал именно Краснодарский край. Взял на карандаш ряд очень перспективных идей. Будем отрабатывать», — цитирует Руппеля пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае для предпринимателей и самозанятых открыли свыше 30 коворкингов.

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