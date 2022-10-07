В Краснодарском крае для предпринимателей и самозанятых открыли свыше 30 коворкингов
В 26 муниципалитетах Кубани уже действует 31 коворкинг-центр. Это свыше 300 бесплатных рабочих мест, оснащенных мебелью, техникой, скоростным интернетом и переговорными комнатами.
Коворкинг-центры организовали в соответствии с Планом обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, утвержденного губернатором Вениамином Кондратьевым.
Работу по созданию коворкингов продолжают в муниципалитетах Кубани. В краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства отметили, что коллективные офисы с бесплатными рабочими местами позволяют бизнесу оптимизировать расходы на аренду. Создание благоприятных условий для развития МСП, самозанятости, стимулирование предпринимательской активности — одна из важнейших задач в особенности в условиях санкций, заявил глава ведомства Василий Воробьев.
Коворкинг в Армавире, который открыли в сентябре 2022 года, признали одним из уникальных проектных решений в рамках программы «Пять шагов для городов», разработанной ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Коворкинг-центры создают в том числе на базе центров поддержки предпринимательства, торгово-промышленных палат, библиотек, общественных пространств. Со списком адресов, телефонами и расписанием работы коворкингов можно ознакомиться на сайте. По вопросам предоставления мест нужно обращаться в администрации муниципальных образований.
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