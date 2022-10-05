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Предприниматели Краснодара могут узнать о господдержке на специальном сервисе

Экономика
05.10.2022 20:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/predprinimateli-krasnodara-mogut-uznat-o-gospodderzhke-na-spetsialnom-servise
Предприниматели Краснодара могут узнать о господдержке на специальном сервисе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Специальная цифровая платформа предоставляет поддержку как действующим, так и начинающим предпринимателям, а также самозанятым. Сервис разработали специалисты Минэкономразвития России и АО «Корпорация «МСП».

На платформе для предпринимателей собрали полезную информацию о 350 региональных и федеральных мерах поддержки бизнеса.

Глава управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодара Артем Анацкий рассказал, что специальная платформа помогает бизнесу получить доступ к коммерческим и государственным сервисам. Для удобства их разделили на несколько тематических блоков: финансы, обучение, онлайн-заявки, полезная информация и сбыт продукции.

За первые шесть месяцев сервисом воспользовались более 170 тыс. российских предпринимателей.

На платформе также представлена бесплатная база проверенных производителей продуктов питания и промышленных предприятий. Для представителей МСП собрали контактную информацию поставщиков продукции и бизнес-партнеров.

Всего за время работы МЦРП «Платформа» в Краснодаре адресную поддержку получили более 4 тыс. бизнесменов. Главная задача центра — создать комфортные условия для бизнеса и помочь избежать ошибок начинающим предпринимателям. Это позволяет бизнесменам повысить продуктивность, конкурентные преимущества и жизнеспособность, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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