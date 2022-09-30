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В Сочи в ходе эко-марафона собрали почти 12 тонн макулатуры

Общество
30.09.2022 12:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-hode-eko-marafona-sobrali-pochti-12-tonn-makulatury
В Сочи в ходе эко-марафона собрали почти 12 тонн макулатуры
Фото пресс-службы мэрии Краснодара

По этому показателю курорт занял первое место в Краснодарском крае.

Согласно итогам весеннего этапа Всероссийского эко-марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево», в Сочи собрали 11 тыс. 820 кг макулатуры.

«Сочинцы не в первый раз принимают участие в данной акции, которая проводится дважды в год. Наш город стал абсолютным лидером по итогам весеннего этапа марафона. Наградой за победу стал сертификат на покупку саженцев для озеленения», – рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Ростислав Гончаров.

Осенью на Кубани вновь стартует эко-марафон. Всероссийская акция проходит с 1 октября по 25 ноября в виде соревнований между районами и городами. Цель —  уменьшение количества мусора и сохранение природных ресурсов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Подробнее узнать об акции и о требованиях к собираемой макулатуре можно на сайте организаторов.

Читайте также: жители Краснодара могут сдать макулатуру в рамках акции «Миллион — Родине!».

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