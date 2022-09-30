В Сочи в ходе эко-марафона собрали почти 12 тонн макулатуры
По этому показателю курорт занял первое место в Краснодарском крае.
Согласно итогам весеннего этапа Всероссийского эко-марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево», в Сочи собрали 11 тыс. 820 кг макулатуры.
«Сочинцы не в первый раз принимают участие в данной акции, которая проводится дважды в год. Наш город стал абсолютным лидером по итогам весеннего этапа марафона. Наградой за победу стал сертификат на покупку саженцев для озеленения», – рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Ростислав Гончаров.
Осенью на Кубани вновь стартует эко-марафон. Всероссийская акция проходит с 1 октября по 25 ноября в виде соревнований между районами и городами. Цель — уменьшение количества мусора и сохранение природных ресурсов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Подробнее узнать об акции и о требованиях к собираемой макулатуре можно на сайте организаторов.
Читайте также: жители Краснодара могут сдать макулатуру в рамках акции «Миллион — Родине!».
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
- В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
- Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации