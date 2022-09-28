Жители Краснодара могут сдать макулатуру в рамках акции «Миллион — Родине!»

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Организованный сбор макулатуры продлится до 15 ноября. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте как организатор. Также можно самостоятельно принести сырье на один пунктов приема.

После того, как накопится не менее 300 кг сырья, макулатуру вывезут. По итогам акции определят пятерых победителей в трех номинациях. Они получат ценные призы.

Одновременно со сбором пройдет олимпиада среди школьников на сайте проекта.

Цель акции «Миллион — Родине!» — возрождение традиционного сбора макулатуры у населения. Благодаря переработке производители бумаги смогут сэкономить на остродефицитном древесном сырье. Ежегодно для производства бумаги вырубают более 100 млн деревьев. Каждая тонна переработанной макулатуры спасает 10 деревьев, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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