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В Сочи в этом году завершат подготовительные работы для модернизации очистных сооружений в Дагомысе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-etom-godu-zavershat-podgotovitelnye-raboty-dlya-modernizatsii-ochistnyh-sooruzhenij-v-dagomyse
В Сочи в этом году завершат подготовительные работы для модернизации очистных сооружений в Дагомысе
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский по итогам выездного совещания в Дагомысе.

Сейчас здесь ведут работы на очистных сооружениях, которые включены в региональную программу модернизации. По словам главы Сочи, комплекс очистных построили более 40 лет назад. Сооружения важны для всего поселка в Лазаревском районе и для части Центрального района.

«С реконструкцией повысим мощность ОСК, сделаем их технологичнее и экологичнее. План экоэкспертизы составлен. Сейчас подрядчики завершают геодезические работы и приступают к геологическим изысканиям. В этом году проведем всю подготовку, и уже в начале следующего — начнем строительно-монтажные работы. Специалисты Роскапстроя в партнерстве с ведущими экспертами нашей страны работают на всех 8 объектах города, вошедших в программу модернизации в Краснодарском крае», — написал Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

Мэр города-курорта также добавил, что параллельно идет работа по 12 первоочередным мероприятиям программы комплексного развития до 2030 года.

Читайте также: строительство новых очистных сооружений стартовало в Геленджике.

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